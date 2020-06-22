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Влияние коронавируса на спорт

Тарпищев считает, что проведение теннисных турниров в июне было ошибкой из-за коронавируса

В Хорватии по ходу выставочного турнира коронавирус был выявлен у болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение проводить теннисные турниры в июне было преждевременным, так как пандемия коронавируса еще не завершилась. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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По ходу выставочного турнира в Хорватии коронавирус был выявлен у болгарина Григора Димитрова и его тренера, хорвата Борны Чорича, а также у фитнес-тренера сербского теннисиста Новака Джоковича. В финале россиянин Андрей Рублев должен был сыграть с Джоковичем, но турнир был досрочно завершен. В хорватских СМИ сообщалось, что тесты остальных 19 игроков и тренеров показали отрицательный результат. Рублев позднее подтвердил, что не болен коронавирусной инфекцией.

"Я считаю, что надо было июль выдерживать, слишком рано начали проводить турниры, не только в теннисе - и в других видах спорта, - сказал Тарпищев. - А к нам в Россию вообще позже, чем в Европу пришел вирус, но мы почему-то идем по европейскому образцу и уже сняли ограничения. Я лично считаю, что как было закрыто - с позиции ресторанов, других общественных мест - надо было держать как можно дольше. Мне кажется выход был рановат".

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