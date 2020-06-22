Чемпионка России в метании молота Царева отправила заявку на нейтральный статус

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка России в метании молота Елизавета Царева отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков.
Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и РУСАДА, в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250.
"Елизавета Царева и бегунья Лилия Мендаева отправили свои заявки в World Athletics", - сказал Воронков. Царева выигрывала чемпионаты России с 2017 по 2019 годы, она также является участницей ЧЕ-2018 в Берлине и ЧМ-2019 в Дохе.
Как сообщал ранее ТАСС, 22 российских легкоатлета уже подтвердили отправку своих заявок на нейтральный статус в международную федерацию. Первыми в середине мая это сделали чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и серебряный призер Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами).
В июне заявки отправили чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, серебряный призер ЧМ-2019 в ходьбе на 20 км Василий Мизинов, обладатель бронзовой медали ЧМ-2019 в прыжках в высоту Илья Иванюк, серебряный призер ОИ-2012 в прыжках в длину Елена Соколова, серебряный призер ЧМ-2017 в метании молота Валерий Пронкин, а также Полина Миллер, Александр Комаров, Алена Мамина, Максим Якушев, Анастасия Еремянц, Ринас Ахмадеев, Сардана Трофимова (все - бег), Аксана Гатауллина, Елизавета Бондаренко и Ольга Муллина (все - прыжки с шестом), Алексей Федоров (тройной прыжок), Алексей Худяков (метание диска), Денис Лукьянов (метание молота) и Александра Ярышкина (прыжки в высоту).
Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.