КДК РФС 23 июня рассмотрит вопрос по расистским выкрикам в адрес игрока "Зенита" Малкома

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании во вторник изучит вопрос по поводу возможных расистских выкриков болельщиков ЦСКА в адрес полузащитника "Зенита" Малкома в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

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Ранее офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин сообщил ТАСС, что союз анализирует материалы матча ЦСКА - "Зенит", чтобы определить имели ли место расистские оскорбления болельщиков армейцев в адрес Малкома.

"Будем изучать этот вопрос, поскольку письмо от Смертина имеется", - сказал Григорьянц.

Также КДК будет изучать вопросы по удалениям футболиста "Тамбова" Гурама Тетрашвили в матче с "Уфой" и капитана "Рубина" Вячеслава Подберезкина в игре с "Уралом". Тетрашвили был удален за нецензурную брань, Подберезкин - за грубую игру.

КДК также изучит вопрос по поводу санкций к "Спартаку", игроки которого в матче с "Арсеналом" получили шесть желтых карточек.