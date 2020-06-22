UWW заявил, что греко-римская борьба не будет исключена из программы Олимпиады 2024 года

На прошлой неделе и. о. президента Федерации спортивной борьбы Азербайджана, член бюро UWW Намик Алиев заявил, что греко-римская борьба, по всей видимости, не будет представлена на Олимпиаде в Париже. В частности, он заметил, что на юношеских Играх 2022 года в Дакаре в соревновательной программе вместе с вольной будет представлен не греко-римский, а новый борцовский стиль.

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Спортивной борьбе греко-римского стиля не грозит исключение из соревновательной программы Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Объединенного мира борьбы (UWW).

"Президент [UWW Ненад] Лалович сказал, что греко-римская борьба всегда была в планах "Парижа-2024" и останется в олимпийской программе еще на многие годы, - сообщили в UWW. - Мы имеем дело со случаем, когда человек, бравший интервью, неверно истолковал то, что было сказано, поскольку плохо знаком с олимпийским контекстом".

"В 2022 году юношеские Олимпийские игры пройдут в Сенегале, и поскольку ЮОИ рассматривается как лаборатория для Олимпийских игр, шесть месяцев назад исполком UWW принял решение чередовать на ЮОИ существующие олимпийские стили, чтобы представлять на них новые стили. В 2022 году ЮОИ будут включать в себя вольный и новый стили, а в 2026 году новый стиль будет представлен вместе с греко-римским. Новые стили еще предстоит утвердить", - отметили в организации.

UWW подчеркнул, что появление новых стилей не коррелирует с долгосрочными планами организации по исключению ранее существовавшего олимпийского стиля. "Это динамическое сотрудничество международных федераций с Международным олимпийским комитетом с целью тестирования новых стилей в необходимых условиях", - заявили в международной федерации.

"В качестве примера, на ЮОИ 2022 года в Дакаре баскетбол будет представлен только в формате 3х3. Но это не означает, что на Олимпийских играх в Париже не будет баскетбола 5х5. Эта тема параллельна теме новых стилей в ЮОИ, и она не означают исключения ранее существовавшего стиля из Олимпиады в Париже", - подчеркнули в UWW.

Серб Лалович является членом исполкома МОК. Проведенное им реформирование международной федерации помогло спортивной борьбе в 2013 году сохранить место в олимпийской программе.