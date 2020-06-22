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Футбол в России

Погребняк вернулся к тренировкам с командой после восстановления от COVID-19

Форварда "Урала" выписали 2 июня

ТАСС, 22 июня. Футболист екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк принял участие в командной тренировке впервые после восстановления от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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22 мая "Урал" сообщил, что у 36-летнего Погребняка был выявлен коронавирус, форвард был выписан из больницы 2 июня. После этого нападающий работал по индивидуальной программе.

В текущем сезоне на счету Погребняка 14 матчей во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя забитыми мячами.

Погребняк выступает за "Урал" с 2018 года. Также он играл за московский "Спартак", калининградскую "Балтику", подмосковные "Химки", ярославский "Шинник", томскую "Томь", петербургский "Зенит", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг", московское "Динамо" и "Тосно" из Ленинградской области. Вместе с "Зенитом" Погребняк становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив восемь голов.

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