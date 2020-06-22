Тренер ФК "Шинник" считает, что ничего хорошего от игры без зрителей ждать не стоит

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Шинника" имеют опыт проведения матчей в Олимп - Кубке России без зрителей, но ничего хорошего от этого ждать не приходится. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер ярославского клуба Александр Побегалов.

Ранее источник сообщил ТАСС, что встреча 1/4 финала Олимп - Кубка России между "Шинником" и "Уралом" из-за пандемии коронавируса состоится при пустых трибунах, позднее эту информацию подтвердила пресс-служба ярославцев. Изначально игра "Шинник" - "Урал" должна была пройти 4 марта в Ярославле, но не состоялась из-за плохого состояния поля. 7 марта Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что матч пройдет 18 марта на "Арене-Химки", однако позднее из-за пандемии коронавируса встреча вновь была перенесена. 15 мая исполком РФС объявил, что матч между командами из Ярославля и Екатеринбурга состоится 24 июня, в начале июня стало известно, что РФС разрешил провести игру на стадионе "Шинник".

"У нас уже есть опыт проведения игр без зрителей в Ярославле. В свое время мы были несправедливо, как я считаю, наказаны за кубковый матч со "Спартаком", проводили следующие игры тогда удачно. Но ничего хорошего от такого проведения матчей, конечно, ждать не приходится. Мы лишены поддержки своего болельщика и вынуждены с этим смириться", - сказал Побегалов.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) в начале ноября 2013 года наказал "Шинник" проведением трех домашних матчей под эгидой РФС без зрителей после беспорядков на матче 1/16 финала Кубка России со "Спартаком" (0:1) 30 октября.