World Athletics проведет в июле собеседование с кандидатами в эксперты комиссии ВФЛА

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) завершила отбор кандидатов на место одного из независимых международных экспертов в комиссию по восстановлению в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и намерена провести с ними в июле собеседование перед тем, как сделать окончательный выбор. Об этом сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы World Athletics Николь Джеффри.

"Процесс подачи заявки на место одного из двух международных экспертов завершился, и мы проведем собеседование с кандидатами в июле", - отметила Джеффри.

29 мая World Athletics объявила конкурс на должность экспертов в комиссию по восстановлению в правах Всероссийской федерации легкой атлетики. Международная ассоциация легкоатлетических федераций тогда же обнародовала ряд требований к кандидатам на должность экспертов: у них должен быть опыт управления крупными спортивными органами, при этом как минимум один из экспертов должен иметь международный опыт работы в антидопинговых организациях, также необходим опыт участия в проектах по разрешению конфликтов в международном контексте. В итоге World Athletics должна будет выбрать двух независимых международных экспертов.

12 марта совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, а также Российского антидопингового агентства, Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ.