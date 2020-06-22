Сборная России по волейболу отменила тренировочные сборы из-за пандемии

ТАСС, 22 июня. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) из-за пандемии коронавируса перенесла на неопределенный срок тренировочные сборы женской и мужской сборных России по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба ВФВ.

Сборы должны были начаться в июле на базе "Волей Град" в Краснодарском крае. В релизе отмечается, что новые даты будут объявлены 10 июля.

"Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и ради безопасности спортсменов сборы, запланированные на июль в "Волей Граде", для мужской и женской команд перенесены на более поздний срок", - говорится в сообщении.

Ранее из-за пандемии коронавируса были досрочно завершены женский и мужской чемпионаты России.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 592 280 случаев заражения, выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206.