СМИ: бывший тренер "Реала" Анчелотти обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Испании

ТАСС, 22 июня. Прокуратура Испании обвиняет бывшего главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти в уклонении от уплаты налогов в размере €1 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

Согласно обвинению, итальянец скрывал свои доходы, чтобы уклониться от налоговых обязательств.

Анчелотти работал в "Реале" с 2013 по 2015 год, выиграв с командой Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С декабря 2019 года он возглавляет английский "Эвертон". Также он работал в итальянских "Реджане", "Парме", "Ювентусе", "Милане", "Наполи", английском "Челси", французском ПСЖ и немецкой "Баварии". На его счету 20 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов.