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Футбол в России

Главный тренер ЦСКА Гончаренко пропустит следующий матч РПЛ из-за плохого самочувствия

Наставник армейцев почувствовал недомогание после встречи с "Зенитом" в субботу
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 22 июня. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко не будет участвовать в подготовке команды к матчу 24-го тура Тинькофф - чемпионата России с "Динамо" из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В субботу ЦСКА дома уступил "Зениту" в матче 23-го тура со счетом 0:4. Встреча с "Динамо" запланирована на 27 июня.

"В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с "Зенитом", готовить команду к встрече с "Динамо" будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников", - говорится в сообщении.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что Гончаренко объявил руководству ЦСКА о желании покинуть должность по собственному желанию.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 23 матчах. "Динамо" из-за случаев заражения коронавирусом в команде находится на карантине.

Теги
Российский футболГончаренко, Виктор Михайлович
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