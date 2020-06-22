Главный тренер ЦСКА Гончаренко пропустит следующий матч РПЛ из-за плохого самочувствия

ТАСС, 22 июня. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко не будет участвовать в подготовке команды к матчу 24-го тура Тинькофф - чемпионата России с "Динамо" из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В субботу ЦСКА дома уступил "Зениту" в матче 23-го тура со счетом 0:4. Встреча с "Динамо" запланирована на 27 июня.

"В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с "Зенитом", готовить команду к встрече с "Динамо" будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников", - говорится в сообщении.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что Гончаренко объявил руководству ЦСКА о желании покинуть должность по собственному желанию.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 23 матчах. "Динамо" из-за случаев заражения коронавирусом в команде находится на карантине.