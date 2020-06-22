Хоккеист "Рейнджерс" Панарин вошел в тройку претендентов на "Харт Трофи" по версии NBC

ТАСС, 22 июня. Журналист телеканала NBC Sports и бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кит Джонс включил россиянина Артемия Панарина из "Нью-Йорк Рейнджерс" в тройку фаворитов в борьбе за "Харт Трофи". Об этом сообщается на странице телеканала в Twitter.

"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды. Помимо россиянина в тройку вошли лучший бомбардир досрочно завершенного регулярного чемпионата Леон Драйзайтль ("Эдмонтон") и Натан Маккиннон ("Колорадо").

Ранее Панарина назвал фаворитом за "Харт Трофи" президент "Рейнджерс" Джон Дэвидсон.

Панарин в текущем сезоне провел 69 игр и набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков. Россиянин разделил третье место в списке бомбардиров с чешским форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком.

Панарин перешел в клуб из Нью-Йорка летом из "Коламбуса", став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге, его зарплата составила около $11,5 млн в год. В общей сложности в НХЛ Панарин провел 391 матч, в котором набрал 415 очков (148 шайб + 267 голевых передач). Помимо "Коламбуса" и "Рейнджерс", в НХЛ россиянин выступал за "Чикаго". В составе сборной России Панарин стал серебряным призером чемпионата мира (2015), а также дважды выиграл бронзовые награды мировых первенств (2016, 2017).