"Ростов" раскритиковал РПЛ за отсутствие четкого решения по матчу с "Сочи"

ТАСС, 22 июня. Футбольный клуб "Ростов" не имеет претензий к "Сочи" по поводу матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Клуб опубликовал заявление на официальном сайте , в котором раскритиковал руководство лиги за отсутствие четкого решения по проведению игры.

"На месте "Сочи" не вышел бы на поле!"

"На месте "Сочи" не вышел бы на поле!" Тренер молодежки "Ростова" о нашумевшем матче РПЛ

В пятницу "Ростов" в гостевом матче уступил "Сочи" со счетом 1:10. В составе "Ростова" вышли игроки клубной академии, поскольку основная обойма футболистов находится на карантине после выявления коронавируса у шестерых человек. Руководство РПЛ допускало возможность переноса матча при согласии обоих клубов. Сочинский клуб переносить игру отказался.

"Ростов" считает, что решение по проведению матча 23-го тура "Сочи" - "Ростов" должна была принять Российская премьер-лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе. При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на "Сочи". Вместо принятия решения лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив "Сочи" под шквал критики", - говорится в сообщении.

"У футбольного клуба "Ростов" нет претензий к "Сочи". Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов - подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ", - добавляется в заявлении "Ростова".

"Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 23 матчах. От "Краснодара", идущего на третьем месте, которое дает право на участие в квалификации Лиги чемпионов, ростовскую команду отделяют три очка. Ранее случаи заражения коронавирусом были установлены в московском "Динамо", инфицированы трое футболистов. Бело-голубые в воскресенье должны были сыграть с "Краснодаром", однако игру перенесли на 19 июля после договоренности клубов, процедуру одобрили Российский футбольный союз и РПЛ.