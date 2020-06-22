Сборная России по шорт-треку прибыла в Кисловодск на второй тренировочный сбор

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сборная России по шорт-треку проведет второй учебно-тренировочный сбор в Кисловодске, спортсмены уже прибыли на базу. Об этом ТАСС в понедельник рассказал тренер сборной России по шорт-треку Владимир Григорьев.

Первый сбор национальной команды прошел в Новогорске.

"Мы уже находимся в Кисловодске, только прилетели и заселились в номера. Добрались отлично, - рассказал Григорьев. - На первом тренировочном сборе у нас все получилось, результаты хорошие".

"На сборе 18 спортсменов и шесть человек персонала команды. Спортсмены трудятся, хотят побеждать. Так что будем работать и ждать, когда нам скажут, будут ли международные соревнования", - отметил Григорьев.

Второй тренировочный сбор шорт-трекистов продлится до 5 августа.