Евролига запретила греческому "Панатинаикосу" покидать состав участников турнира

ТАСС, 22 июня. Исполнительный комитет баскетбольной Евролиги отклонил запрос греческого "Панатинаикоса" на выход из состава участников турнира. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Заседание состоялось в понедельник посредством видеоконференции. Решение было обосновано отсутствием гарантий того, что греческий клуб выполнит связанные с выходом обязательства.

11 июня клуб опубликовал письмо на имя президента Евролиги о намерении покинуть Евролигу и присоединиться со следующего сезона к Лиге чемпионов, которая проводится под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA). По словам президента клуба, "Панатинаикосу" экономически невыгодно выступать в Евролиге, позднее он потребовал от лиги компенсации потерь, связанных с отменой матчей из-за пандемии. Остальные клубы в этом споре встали на сторону Евролиги.

Также на заседании исполкома были подведены финансовые итоги досрочно завершенного сезона. Доходы клубов оказались на 14% ниже прогнозируемых. Общие доходы лиги из-за пандемии сократились на 30%. Был пересмотрен регламент финансового фэйр-плей на сезон-2021/22 ради финансовой стабильности клубов.