ФК "Ахмат" возобновил продажу билетов в кассах стадиона после отмены режима самоизоляции

ГРОЗНЫЙ, 22 июня. /ТАСС/. Билеты на матч Тинькофф - Российской премьер-лиги между грозненским "Ахматом" и "Сочи" будут продаваться в кассах стадиона и онлайн, при этом грозненский клуб призывает болельщиков в целях безопасности заранее приобретать билеты в интернете. Об этом сообщается на сайте ФК "Ахмат".

"Сегодня стартует продажа билетов на матч 24-го тура РПЛ "Ахмат" - "Сочи", который состоится 26 июня в 18:00 на стадионе "Ахмат-Арена". Билеты вы можете приобрести в кассах "Ахмат-Арены", а также на сайте стадиона. Во избежание лишних контактов и скоплений в кассах, просьба заранее приобретать билеты в интернете", - говорится в сообщении.

На стадион будет допущено не более 10% зрителей от общей вместимости арены, это около 3 тысяч человек.

"Согласно медицинским требованиям, болельщики могут находиться на стадионе "Ахмат-Арена", только соблюдая социальную дистанцию не менее 1,5-2 метра. Обращаем ваше внимание, что болельщики без масок и перчаток на стадион допускаться не будут", - отметили в клубе, добавив, что попасть на стадион в Грозном не смогут зрители, у которых температура тела будет превышать 37 градусов.

"Ахмат" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе клуба 23 очка.

В воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о начале третьего этапа снятия ограничений, введенных в республике из-за коронавируса. Отменен режим самоизоляции и ограничения на передвижение внутри региона, открылись кафе на открытом воздухе, спортзалы и торговые центры. В Чечне за время пандемии от последствий заражения умерли 20 человек, подтвержден коронавирус у 1 600 жителей, из которых 1 153 выздоровели.