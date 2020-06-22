В латвийском оргкомитете ЧМ по хоккею заявили, что готовы к повышенным финансовым затратам

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в понедельник утвердил новые сроки чемпионата мира, который состоится в Риге и Минске. Соревнования пройдут с 21 мая по 6 июня, ранее они были запланированы с 7 по 23 мая.

"Мне кажется, это правильное решение по нескольким причинам. Мы не знаем, когда начнется новый сезон в Национальной хоккейной лиге, и так как у нас в Риге в группе играют сборные Канады и США, то эти команды без игроков НХЛ - совсем другое зрелище и интерес, - сказал Козиолс. - На финансовое состояние это повлияет, поскольку будет больше финансовых затрат, которые мы не планировали. Будем разговаривать с IIHF о том, как эти затраты компенсировать".

"Начало мая и начало июня - это разные вещи для гостиниц по стоимости, поскольку в июне уже начинается сезон. Цены на гостиницы будут дороже, чем в начале мая, и у нас будет больше затрат", - пояснил Козиолс.

Генсек Латвийской федерации хоккея также сообщил, что оргкомитет договорится с руководством комплекса "Арена-Рига" о том, чтобы решить вопрос по компенсации за отмену или перенос мероприятий, которые должны были пройти на стадионе в дни чемпионата мира. "Никаких препятствий для переносов нет - это все рабочие вопросы, которые решаются, мы знали, что будет такой проект и вместе работаем над этим. Когда мы заключили договор с ареной, то у нее оказалось шесть мероприятий, которые она должна перенести. Мы вынуждены также будем еще два месяца платить людям зарплату [в федерации и оргкомитете турнира]", - отметил Козиолс.