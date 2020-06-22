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Зимние олимпийские виды спорта

Премия ISU Skating Awards состоится 11 июля в онлайн-формате

Награды будут вручены в семи номинациях

ТАСС, 22 июня. Церемония Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards, где будут вручены награды фигуристам по итогам сезона, состоится 11 июля в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

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Церемония была запланирована на последний день чемпионата мира в Монреале, но турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.

Награды будут вручены в семи номинациях: "Самый ценный фигурист", "Лучший костюм", "Лучшая программа", "Лучший новичок", "Лучший хореограф", "Лучший тренер" и "За достижения в карьере". В скором времени будут объявлены по три номинанта в каждой категории.

Сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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Зимние олимпийские виды спорта
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