Олимпийский призер Махов заявил, что еще может перейти в UFC

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр в вольной борьбе Билял Махов не исключил перехода в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом он сообщил ТАСС.

"Из-за того, что с моей стороны игнор был, может, это им не понравилось. Насколько я понял, тренеры и менеджеры в UFC борцов любят. В моей спортивной жизни настолько все непредсказуемо, что загадывать не хочу. Для тяжеловеса возраст позволяет еще лет десять быть в обойме", - сказал Махов.

"Не сказал бы, что в UFC дефицит "тяжей", - добавил спортсмен.

Махов имел бессрочный контракт с UFC. Позднее в организации сообщили ТАСС, что со спортсменом нет договорных отношений.

Махов является серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне и трехкратным чемпионом мира. Также спортсмен дважды завоевывал бронзу на чемпионатах мира по греко-римской борьбе.