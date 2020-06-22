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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион борец Рамонов заявил, что планирует отбираться на Игры в Токио

Спортсмен отметил, что у него будет больше времени на реабилитацию после травмы и операции
Сослан Рамонов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сослан Рамонов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Рамонов намерен принять участие в отборе на Игры в Токио, которые были перенесены на лето 2021 года из-за коронавируса. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Рамонов выступал на Играх в Рио-де-Жанейро с травмой позвоночника.

"Перенос (Игр) мне на руку, у меня будет побольше времени в себя прийти после травмы и операции, - сказал 29-летний Рамонов. - Это долгое восстановление, нужно вернуться на прежний уровень. Вторая Олимпиада на пути, будем стараться, работать и попасть туда как минимум. На данный момент надо целенаправленно готовиться к чемпионату России и Олимпийским играм. Если говорить о второй Олимпиаде, то хочется победить".

Рамонов также рассказал о подробностях своей травмы. "Грыжа - это один момент, а у меня было совсем по-другому, - отметил он. - Грыжа обычно выходит наружу, а у меня грыжа пошла внутрь костного мозга и передавливала его, был риск паралича. Когда на Олимпиаду отбирались, у меня была задача выиграть, остальные (о проблемах) не знали".

"Знал мой тренер и врач, даже родители мои не знали. Но сейчас все в порядке, у меня стоит пластина, искусственная кость и имплант", - добавил спортсмен.

Рамонов является олимпийским чемпионом 2016 года в весовой категории до 65 кг, чемпионом мира (2014) и бронзовым призером турнира (2015), двукратным серебряным призером Кубка мира (2013, 2014).

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Рамонов, Сослан ЛюдвиковичЛетние олимпийские виды спорта
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