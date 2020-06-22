Очередное тестирование выявило один случай заражения коронавирусом в АПЛ

ТАСС, 22 июня. Очередное тестирование футболистов и сотрудников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) выявило один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Тестирование, которое проводилось с 17 по 21 июня, прошли 1829 человек. Имя и клубная принадлежность заразившегося не сообщается.
Тестирование проводится дважды в неделю, прошедшее было десятым по счету, всего было проведено 12 057 тестов, 18 дали положительный результат.
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", в активе которого 82 очка в 29 матчах.