Очередное тестирование выявило один случай заражения коронавирусом в АПЛ

ТАСС, 22 июня. Очередное тестирование футболистов и сотрудников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) выявило один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Тестирование, которое проводилось с 17 по 21 июня, прошли 1829 человек. Имя и клубная принадлежность заразившегося не сообщается.

Тестирование проводится дважды в неделю, прошедшее было десятым по счету, всего было проведено 12 057 тестов, 18 дали положительный результат.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", в активе которого 82 очка в 29 матчах.