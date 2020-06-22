Роман Ротенберг: сборная России при подготовке к ЧМ воспользуется опытом Олимпиады

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Перенос сроков проведения чемпионата мира по хоккею в Минске и Риге позволит сборной России при подготовке к турниру воспользоваться опытом победных Олимпийских игр 2018 года. Об этом ТАСС рассказал глава штаба национальной команды, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в понедельник утвердил перенос сроков проведения чемпионата мира. Турнир был запланирован на 7-23 мая. Теперь он стартует 21 мая, что станет самым поздним началом соревнований в истории, и завершится 6 июня.

"Федерация хоккея России позитивно оценивает решение IIHF провести чемпионат мира в сроки с 21 мая по 6 июня. В первую очередь это благоприятно скажется на подготовке к турниру - штаб сборной получит больше времени. 30 апреля - крайний срок по проекту календаря КХЛ, когда должен состояться финал Кубка Гагарина следующего сезона", - сказал Ротенберг.

"Это значит, что национальной команде будет предоставлено 20 полноценных дней для подготовки к турниру, что включает три микроцикла, товарищеские игры, медицинские тесты и обследования. Это позволит более качественно восстановить игроков после плей-офф КХЛ, залечить травмы, восстановить организм после тяжелых матчей, а также планомерно выстроить тренировочный процесс, улучшить качество тактической и физической подготовки. Как пример, период основного подготовительного сбора перед Олимпиадой 2018 года составлял 14 дней", - добавил он.

Российские хоккеисты два года назад стали олимпийскими чемпионами. Для подготовки к турниру Континентальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат на месяц.

Сборная России на чемпионате мира сыграет в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Все матчи группового этапа россияне проведут в Минске, где также состоятся два четвертьфинала, полуфиналы, финал и матч за третье место.