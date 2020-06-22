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ММА

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что состояние его отца остается тяжелым

При этом боец отметил, что Абдулманап Нурмагомедов вылечился от COVID-19
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 22 июня. Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом Нурмагомедов-младший заявил в эфире Первого канала.

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"Сейчас его положение до сих пор тяжелое, он находится в реанимации. Коронавирус позади, но инфекция оставила последствия. Насчет почек, насчет сердца. Насчет вируса уже можно не переживать", - сказал Нурмагомедов.

"Я хожу к нему, он меня узнает, но общения нет, потому как он находится под аппаратами. Каждый день я его посещаю, держу его за руку, общаюсь, он жестами дает понять, что меня узнает. Я уверен во врачах, они одни из лучших в мире, у меня нет никаких сомнений. Большое спасибо за все, что они делают. В этом плане очень все хорошо, просто нужно время, потому что последствия очень тяжелые и реабилитационный период будет сложным и длительным", - добавил он.

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Как сообщал ТАСС источник, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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