Фазель: IIHF получит дополнительные $5 млн в сезоне-2020/21 по контракту с Infront

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) благодаря продлению контракта с маркетинговой компанией Infront получит еще более $5 млн в следующем сезоне. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

В сентябре прошлого года IIHF продлила соглашение с Infront до 2033 года. Компания является партнером федерации в сфере медиа и маркетинга, реализует коммерческие права на все мероприятия и турниры под эгидой IIHF, составляет пул спонсоров чемпионата мира, занимается распространением телевизионных прав. В понедельник конгресс IIHF обсуждал бюджет федерации на следующий сезон.

"У нас есть дополнительные деньги от Infront, с которым мы продлили контракт. Мы получим еще около 5 млн швейцарских франков ($5,2 млн - прим. ТАСС). В целом в следующем сезоне мы сумеем заработать больше за счет проведения чемпионата мира", - сказал Фазель.

В 2018 году федерация планировала на ближайшие несколько лет ежегодный доход более $30 млн. В 2020 году из-за пандемии не состоялся чемпионат мира по хоккею, доходы от которого составляют существенную часть бюджета международной федерации.