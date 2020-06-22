Третьяк высказался об онлайн-формате конгресса Международной федерации хоккея

Конгресс IIHF в онлайн-режиме прошел в понедельник. Из-за пандемии были отменены чемпионат мира по хоккею и конгресс международной федерации, который традиционно проходит в рамках мирового первенства в мае.

"Конгресс прошел хорошо, все подключились, задавали вопросы. Формат необычный, конгресс - это не только голосования, но и обмен мнениями, общение людей. IIHF - это международная семья, а семья должна собираться. Одно дело писать письма и в монитор друг на друга смотреть, а другое - переговорить, потому что есть общие интересы, договоренности", - сказал Третьяк.