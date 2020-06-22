Третьяк высказался об онлайн-формате конгресса Международной федерации хоккея

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Формат видеоконференции не заменит живое общение, необходимое для полноценного проведения конгресса Международной федерации хоккея (IIHF), считает член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Свое мнение он высказал ТАСС.
Конгресс IIHF в онлайн-режиме прошел в понедельник. Из-за пандемии были отменены чемпионат мира по хоккею и конгресс международной федерации, который традиционно проходит в рамках мирового первенства в мае.
"Конгресс прошел хорошо, все подключились, задавали вопросы. Формат необычный, конгресс - это не только голосования, но и обмен мнениями, общение людей. IIHF - это международная семья, а семья должна собираться. Одно дело писать письма и в монитор друг на друга смотреть, а другое - переговорить, потому что есть общие интересы, договоренности", - сказал Третьяк.