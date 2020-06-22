Артемьев вышел в четвертьфинал шахматного онлайн-турнира Chessable Masters

ТАСС, 23 июня. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев занял второе место в группе А по итогам десяти партий турнира по быстрым шахматам Chessable Masters и вышел в четвертьфинал. Соревнования организовал норвежец Магнус Карлсен.

В первых пяти партиях Артемьев победил индийца Пенталу Харикришну и россиянина Даниила Дубова, сыграл вничью с Хикару Накамурой из США, соотечественником Александром Грищуком и Карлсеном. В понедельник Артемьев вновь оказался сильнее Харикришны, уступил Дубову, а затем поочередно сыграл вничью с Накамурой, Грищуком и Карлсеном.

На первое место по итогам второго дня в группе А вышел Карлсен, набрав шесть очков и опередив Артемьева, в активе которого тоже шесть баллов, по дополнительным показателям. За ними в таблице расположились Накамура, Грищук, Дубов (по пять очков) и Харикришна (три балла). В четвертьфинал из группы А вышли Карлсен, Артемьев, Накамура и Грищук.

Во вторник состоятся заключительные пять партий в группе B, где сыграют россиянин Ян Непомнящий, американец Фабиано Каруана, француз Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири из Нидерландов, азербайджанец Теймур Раджабов и Дин Лижэнь из Китая.

Chessable Masters с призовым фондом $150 тыс. - второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Игроки проводят по десять партий в группе, четверо сильнейших выходят в четвертьфинал. Победителем первого турнира стал Карлсен. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.