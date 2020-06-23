Дубли Мареза и Фодена помогли "Манчестер Сити" разгромить "Бёрнли" в матче АПЛ

ТАСС, 23 июня. Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Бёрнли" в домашнем матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 5:0.
Голы в матче забили Фил Фоден (22-я и 63-я минуты), Рияд Марез (43, 45 - с пенальти) и Давид Сильва (51).
Игроки команд провели матч в футболках "Black Lives Matter" ("Жизни чернокожих имеют значение") вместо фамилий, подобная акция будет проходить на первых 12 играх чемпионата. Перед началом встречи футболисты преклонили колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, который скончался в больнице Миннеаполиса (штат Миннесота, США) после задержания полицией.
По ходу встречи над стадионом пролетел самолет с баннером "White Lives Matter". Пресс-служба "Бёрнли" уже опубликовала заявление, в котором осудила действия тех, кто несет ответственность за акцию. Также клуб пообещал сотрудничать с властями, чтобы привлечь к ответственности исполнителей с целью пожизненно запретить им посещение матчей.
"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка в 30 матчах. "Бёрнли" идет 11-м, имея в активе 39 очков после 30 встреч. Лидирует "Ливерпуль", подопечные Юргена Клоппа в 30 играх набрали 83 очка. В следующем туре "Манчестер Сити" 25 июня в гостях сыграет с "Челси", а "Бёрнли" в этот же день дома примет "Уотфорд".
Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии возобновился с 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|30
|27
|2
|1
|66-21
|83
|2
|Манчестер Сити
|30
|20
|3
|7
|76-31
|63
|3
|Лестер
|30
|16
|6
|8
|59-29
|54
|4
|Челси
|30
|15
|6
|9
|53-40
|51
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|12
|10
|8
|45-31
|46
|6
|Вулверхэмптон
|30
|11
|13
|6
|43-34
|46
|7
|Шеффилд Юнайтед
|30
|11
|11
|8
|30-28
|44
|8
|Тоттенхэм
|30
|11
|9
|10
|48-41
|42
|9
|Кристал Пэлас
|30
|11
|9
|10
|28-32
|42
|10
|Арсенал
|30
|9
|13
|8
|41-41
|40
|11
|Бёрнли
|30
|11
|6
|13
|34-45
|39
|12
|Эвертон
|30
|10
|8
|12
|37-46
|38
|13
|Ньюкасл
|30
|10
|8
|12
|28-41
|38
|14
|Саутгемптон
|30
|11
|4
|15
|38-52
|37
|15
|Брайтон
|30
|7
|11
|12
|34-41
|32
|16
|Уотфорд
|30
|6
|10
|14
|27-44
|28
|17
|Вест Хэм
|30
|7
|6
|17
|35-52
|27
|18
|Борнмут
|30
|7
|6
|17
|29-49
|27
|19
|Астон Вилла
|30
|7
|5
|18
|35-58
|26
|20
|Норвич
|30
|5
|6
|19
|25-55
|21