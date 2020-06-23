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Футбол в Англии

Дубли Мареза и Фодена помогли "Манчестер Сити" разгромить "Бёрнли" в матче АПЛ

Встреча завершилась со счетом 5:0
Футболисты "Манчестер Сити" Рияд Марез и Серхио Агуэро EPA-EFE/Shaun Botterill/NMC
Описание
Футболисты "Манчестер Сити" Рияд Марез и Серхио Агуэро
© EPA-EFE/Shaun Botterill/NMC

ТАСС, 23 июня. Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Бёрнли" в домашнем матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 5:0.

Голы в матче забили Фил Фоден (22-я и 63-я минуты), Рияд Марез (43, 45 - с пенальти) и Давид Сильва (51).

Игроки команд провели матч в футболках "Black Lives Matter" ("Жизни чернокожих имеют значение") вместо фамилий, подобная акция будет проходить на первых 12 играх чемпионата. Перед началом встречи футболисты преклонили колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, который скончался в больнице Миннеаполиса (штат Миннесота, США) после задержания полицией.

По ходу встречи над стадионом пролетел самолет с баннером "White Lives Matter". Пресс-служба "Бёрнли" уже опубликовала заявление, в котором осудила действия тех, кто несет ответственность за акцию. Также клуб пообещал сотрудничать с властями, чтобы привлечь к ответственности исполнителей с целью пожизненно запретить им посещение матчей.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка в 30 матчах. "Бёрнли" идет 11-м, имея в активе 39 очков после 30 встреч. Лидирует "Ливерпуль", подопечные Юргена Клоппа в 30 играх набрали 83 очка. В следующем туре "Манчестер Сити" 25 июня в гостях сыграет с "Челси", а "Бёрнли" в этот же день дома примет "Уотфорд".

Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии возобновился с 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль30272166-2183
2Манчестер Сити30203776-3163
3Лестер30166859-2954
4Челси30156953-4051
5Манчестер Юнайтед301210845-3146
6Вулверхэмптон301113643-3446
7Шеффилд Юнайтед301111830-2844
8Тоттенхэм301191048-4142
9Кристал Пэлас301191028-3242
10Арсенал30913841-4140
11Бёрнли301161334-4539
12Эвертон301081237-4638
13Ньюкасл301081228-4138
14Саутгемптон301141538-5237
15Брайтон307111234-4132
16Уотфорд306101427-4428
17Вест Хэм30761735-5227
18Борнмут30761729-4927
19Астон Вилла30751835-5826
20Норвич30561925-5521

 

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