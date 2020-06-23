В ФК "Уфа" подтвердили случай возможного инфицирования коронавирусом

ТАСС, 23 июня. Тест на коронавирус одного из членов футбольного клуба "Уфа" может свидетельствовать о случае возможного заражения. Об этом заявил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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В воскресенье "Уфа" дома обыграла "Тамбов" со счетом 2:1 в рамках 23-го тура Тинькофф - чемпионата России. Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили о случае заражения в "Уфе". В тот же день в пресс-службе "Уфы" ТАСС заявили, что тестирование футболистов не выявило положительных результатов.

"Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными. Выполнены еще ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования", - заявил Газизов.

"Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты, свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Команда в штатном режиме готовится к следующему матчу, а медицинский штаб в тесном взаимодействии с санитарными врачами осуществляет динамическое наблюдение за контактной группой", - добавил гендиректор "Уфы".

Ранее случаи заражения коронавирусом были выявлены в "Ростове" и "Динамо", оба клуба закрыты на карантин. "Ростов" вынужден был проводить гостевой матч 23-го тура с "Сочи" составом из футболистов академии, поскольку сочинская команда отказала в переносе встречи. Игра "Краснодар" - "Динамо" была перенесена на 19 июля по договоренности сторон.

Если регламент по проведению матчей чемпионата и Кубка России не будет смягчен, то "Уфа" всей командой обязана уйти на карантин на 14 дней. Российский футбольный союз уже направил Роспотребнадзору предложения по смягчению протокола возобновления РПЛ.