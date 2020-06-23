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Футбол в Италии

Гол Роналду помог "Ювентусу" победить "Болонью" в матче чемпионата Италии

Португалец реализовал пенальти, еще один мяч забил Пауло Дибала
Криштиану Роналду EPA-EFE/GIORGIO BENVENUTI
Описание
Криштиану Роналду
© EPA-EFE/GIORGIO BENVENUTI

ТАСС, 23 июня. Футболисты "Ювентуса" обыграли "Болонью" со счетом 2:0 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Италии.

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Голы забили Криштиану Роналду (23-я минута, с пенальти) и Пауло Дибала (36). На первой добавленной ко второму тайму минуте с поля был удален защитник "Ювентуса" Данило, он вышел на замену во втором половине встречи и получил две желтые карточки за десять минут.

"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 66 очков. "Болонья" идет 10-й, имея в активе 34 очка. В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 26 июня примут "Лечче", "Болонья" двумя днями позднее на выезде встретится с "Сампдорией".

17 июня "Ювентус" проиграл в финале Кубка Италии "Наполи" в серии пенальти. Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах, с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус27213352-2466
2Лацио26195260-2362
3Интер26176351-2557
4Аталанта26156574-3551
5Рома26136751-3545
6Наполи26116941-3639
7Милан271161032-3539
8Верона26108831-2738
9Парма261061033-3236
10Болонья27971138-4434
11Кальяри26881042-4232
12Сассуоло26951242-4332
13Фиорентина277101033-3731
14Удинезе26771221-3728
15Торино26841429-4628
16Сампдория26751429-4626
17Дженоа26671331-4725
18Лечче27671435-6025
19СПАЛ26531820-4418
20Брешиа27451823-5017

 

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