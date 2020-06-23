Гол Роналду помог "Ювентусу" победить "Болонью" в матче чемпионата Италии

ТАСС, 23 июня. Футболисты "Ювентуса" обыграли "Болонью" со счетом 2:0 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Италии.
Голы забили Криштиану Роналду (23-я минута, с пенальти) и Пауло Дибала (36). На первой добавленной ко второму тайму минуте с поля был удален защитник "Ювентуса" Данило, он вышел на замену во втором половине встречи и получил две желтые карточки за десять минут.
"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 66 очков. "Болонья" идет 10-й, имея в активе 34 очка. В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 26 июня примут "Лечче", "Болонья" двумя днями позднее на выезде встретится с "Сампдорией".
17 июня "Ювентус" проиграл в финале Кубка Италии "Наполи" в серии пенальти. Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах, с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|27
|21
|3
|3
|52-24
|66
|2
|Лацио
|26
|19
|5
|2
|60-23
|62
|3
|Интер
|26
|17
|6
|3
|51-25
|57
|4
|Аталанта
|26
|15
|6
|5
|74-35
|51
|5
|Рома
|26
|13
|6
|7
|51-35
|45
|6
|Наполи
|26
|11
|6
|9
|41-36
|39
|7
|Милан
|27
|11
|6
|10
|32-35
|39
|8
|Верона
|26
|10
|8
|8
|31-27
|38
|9
|Парма
|26
|10
|6
|10
|33-32
|36
|10
|Болонья
|27
|9
|7
|11
|38-44
|34
|11
|Кальяри
|26
|8
|8
|10
|42-42
|32
|12
|Сассуоло
|26
|9
|5
|12
|42-43
|32
|13
|Фиорентина
|27
|7
|10
|10
|33-37
|31
|14
|Удинезе
|26
|7
|7
|12
|21-37
|28
|15
|Торино
|26
|8
|4
|14
|29-46
|28
|16
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|29-46
|26
|17
|Дженоа
|26
|6
|7
|13
|31-47
|25
|18
|Лечче
|27
|6
|7
|14
|35-60
|25
|19
|СПАЛ
|26
|5
|3
|18
|20-44
|18
|20
|Брешиа
|27
|4
|5
|18
|23-50
|17