Тайсон: Мохаммед Али был цепным псом с симпатичным лицом

ТАСС, 23 июня. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе американец Мохаммед Али не выглядел как боксер, но внутри был отвратительным и лютым зверем. Такое мнение высказал Майк Тайсон, чей комментарий приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

Али умер в 2016 году после продолжительной болезни, боксеру было 74 года. Он стал олимпийским чемпионом в 1960 году, спортсмен являлся чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (1967-1968, 1974-1979) и WBC (1964-1969, 1974-1978). За профессиональную карьеру Али провел 61 бой, одержав 56 побед (37 нокаутом) и потерпев пять поражений.

"Если бы я встретился с ним на ринге, то мне пришлось готовиться к 15 раундам, потому что его никто не мог нокаутировать. Странно, что даже в свой пиковый период Али выглядел как модель, он не был похож на боксера. Али - цепной пес с симпатичным лицом, он казался милым, но не был таким. Внутри Али был таким же отвратительным, как и я, лютым зверем", - сказал Тайсон.

В конце апреля 53-летний Тайсон заявил, что намерен вернуться на ринг. Его последний поединок состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. Он провел 58 поединков и одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпев шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Он становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.