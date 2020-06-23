Вдова боксера Дадашева требует в американском суде денежную компенсацию за смерть мужа

ТАСС, 23 июня. Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина требует в суде от Атлетической комиссии штата Мэриленд финансовую компенсацию за смерть спортсмена. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Ранее стало известно, что вдова Дадашева подала в США иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд. "Основным требованием является денежная компенсация. Ее размер должен определить суд. Ответчик - Атлетическая комиссия штата Мэриленд", - сказал собеседник агентства.

Дадашев скончался в США 23 июля прошлого года. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса. Поединок прошел в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля.

В 11-м раунде боя с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя спортсмену стало плохо, он потерял сознание. Россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Дадашеву провели трепанацию черепа, но он скончался через несколько дней.