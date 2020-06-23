Тренер Нурмагомедова считает, что Хабиб может выступать в ММА еще шесть или семь лет

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов при желании может выступать в смешанных единоборствах еще шесть или семь лет. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Хавьер Мендес.

Ранее Нурмагомедов сообщил, что проведет следующий поединок осенью. Его соперником станет американец Джастин Гэтжи.

"Хабиб настолько сильный борец, что может спокойно продолжать выступать шесть-семь лет. Но здесь все зависит от его желания. Именно по качествам, физическому состоянию и навыкам он может выступать еще шесть, семь или даже восемь лет", - сказал Мендес.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.