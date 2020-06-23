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ММА

Тренер Нурмагомедова считает, что Хабиб может выступать в ММА еще шесть или семь лет

Ранее спортсмен сообщил, что проведет следующий поединок осенью
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов при желании может выступать в смешанных единоборствах еще шесть или семь лет. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Хавьер Мендес.

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Ранее Нурмагомедов сообщил, что проведет следующий поединок осенью. Его соперником станет американец Джастин Гэтжи.

"Хабиб настолько сильный борец, что может спокойно продолжать выступать шесть-семь лет. Но здесь все зависит от его желания. Именно по качествам, физическому состоянию и навыкам он может выступать еще шесть, семь или даже восемь лет", - сказал Мендес.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.

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