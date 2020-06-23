Оргкомитет ЧМ-2022 ожидает, что к концу года будут введены в эксплуатацию еще две арены

Турнир пройдет на восьми стадионах в семи городах с 21 ноября по 18 декабря. На данный момент сданы три стадиона: Education City Stadium в Аль-Райяне, который был торжественно открыт на прошлой неделе, "Халифа" в Дохе и "Аль-Джануб" в Аль-Вакре.

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Верховный комитет по проведению и наследию чемпионата мира по футболу - 2022 в Катаре ожидает, что к концу 2020 года будут открыты еще две арены, которые примут матчи турнира. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный секретарь комитета Хасан аль-Тавади.

"Мы очень гордимся тем, что недавно закончили строительство очередного стадиона. Несмотря на пандемию [коронавируса], мы по-прежнему в графике, - сказал аль-Тавади. - Стадион Education City Stadium является уже третьим после сданных объектов "Халифа" [в Дохе] и "Аль-Джануб" [в Аль-Вакре], и мы планируем открыть еще два стадиона до конца этого года".

"Чемпионат мира в Катаре стал во многом более значимым на фоне последних событий, - продолжил аль-Тавади. - Спорт, а именно футбол, имеет потенциал объединить людей во всем мире после глобальной пандемии. Нам, как принимающей стороне следующего чемпионата мира, сдача очередного стадиона помогла укрепить общее настроение и добавить оптимизма на будущее".

Генеральный секретарь верховного комитета поделился впечатлениями от новой арены. "Если говорить непосредственно про стадион, то это невероятно впечатляющее строение, все любители футбола и игроки его полюбят. Зрительские места расположены в непосредственной близости к полю, что создаст незабываемую атмосферу. Я не могу уже дождаться момента, когда на стадионе в 40 тысяч зрителей начнется футбольный матч", - добавил он.