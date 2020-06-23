На ЧМ-2022 в Катаре будут работать более 180 человек, находившихся на ЧМ в России

Чемпионат мира в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Более 180 сотрудников Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира в Катаре, находившихся на чемпионате мира в России, будут работать на турнире в Катаре. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный секретарь комитета Хасан аль-Тавади.

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"На чемпионат мира по футболу в России Катар направил более 180 сотрудников, которые будут задействованы в проведении турнира в 2022 году. Некоторые из них были наблюдателями, другие учились у своих коллег в российском местном оргкомитете, в то время как некоторые выполняли активную роль в качестве лиц, направленных в Международную федерацию футбола (ФИФА), - сказал аль-Тавади. - Участники этой программы были погружены во все аспекты турнира, они изучали ключевые функции, связанные с размещением, транспортными услугами, работой средств массовой информации, волонтерской работой, охраной, безопасностью и аккредитацией".

"В октябре 2018 года делегация Катара также посетила штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе, чтобы принять участие в детальном разборе прошедшего чемпионата мира. Это было необходимо, чтобы узнать, какие уроки были извлечены из проведения решающей стадии турнира, прежде чем это событие впервые пройдет в арабском мире", - добавил он.

Турнир в Катаре пройдет на восьми стадионах в семи городах с 21 ноября по 18 декабря.