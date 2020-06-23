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Бокс

Заседание суда в США по иску вдовы боксера Дадашева перенесено из-за пандемии

Ранее Елизавета Апушкина подала иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд, в котором требует присудить ей денежную компенсацию за смерть мужа
Максим Дадашев Steve Marcus/Getty Images
Описание
Максим Дадашев
© Steve Marcus/Getty Images

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Судебное заседание по делу российского боксера Максима Дадашева в американском суде перенесено из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщила вдова боксера Елизавета Апушкина.

Ранее стало известно, что вдова Дадашева подала в США иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд. Основным требованием является присуждение денежной компенсации.

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"Была точная дата заседания, 25 мая, но его перенесли. Но из-за этой ситуации перенеслось еще, суды в полной мере не работают. Теперь адвокат должен сообщить новую дату", - сказала собеседница агентства.

Дадашев скончался в США 23 июля прошлого года. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа, но он скончался через несколько дней.

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