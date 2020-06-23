Тренер Нурмагомедова считает, что Хабиб добился больших успехов благодаря отцу

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов добился больших успехов благодаря своему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Таким мнением с ТАСС поделился тренер спортсмена Хавьер Мендес.

В настоящий момент отец Нурмагомедова находится в одной из московских больниц. Он перенес коронавирусную инфекцию, которая, по словам чемпиона UFC, дала осложнение на почки и сердце.

"Хабиб стал таким бойцом именно благодаря воспитанию отца. Отец занимался с ним, а Хабиб стал силен телом и духом. Мне повезло, что мне достался уже сформированный как личность спортсмен. Многие бойцы в Дагестане - это школа Абдулманапа Нурмагомедова", - сказал Мендес.