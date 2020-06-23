{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Тренер Нурмагомедова считает, что Хабиб добился больших успехов благодаря отцу

В настоящий момент Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из московских больниц

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов добился больших успехов благодаря своему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Таким мнением с ТАСС поделился тренер спортсмена Хавьер Мендес.

В настоящий момент отец Нурмагомедова находится в одной из московских больниц. Он перенес коронавирусную инфекцию, которая, по словам чемпиона UFC, дала осложнение на почки и сердце.

"Хабиб стал таким бойцом именно благодаря воспитанию отца. Отец занимался с ним, а Хабиб стал силен телом и духом. Мне повезло, что мне достался уже сформированный как личность спортсмен. Многие бойцы в Дагестане - это школа Абдулманапа Нурмагомедова", - сказал Мендес.

Теги
ММА
СМИ: "Интер" рассматривает футболиста "Арсенала" Обамеянга в качестве замены Мартинесу
Ранее сообщалось, что в приобретении Мартинеса заинтересована "Барселона"
Читать полностью