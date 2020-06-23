Аль-Тавади: строительство 85% инфраструктуры к ЧМ-2022 по футболу фактически завершено

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Строительство 85% всей инфраструктуры к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года завершено. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира Хасан аль-Тавади.

Турнир пройдет на восьми стадионах в семи городах с 21 ноября по 18 декабря. На данный момент сданы три стадиона: Education City Stadium в Аль-Райяне, который был торжественно открыт на прошлой неделе, "Халифа" в Дохе и "Аль-Джануб" в Аль-Вакре.

"Несмотря на COVID-19, мы по-прежнему опережаем график подготовки всей инфраструктуры, необходимой для проведения чемпионата мира. Мы фактически завершили 85% строительства по всему нашему проекту и успешно продвигаемся вперед", - сказал аль-Тавади.

"Естественно, в последние месяцы нам пришлось адаптироваться: на всех наших объектах, включая строительные площадки и головной офис в Дохе, были приняты строгие меры социальной дистанции. Мы приняли меры для оценки наших объектов и обеспечения того, чтобы все лица с более высоким риском заражения вирусом были отозваны с работы - с сохранением оплаты труда - до тех пор, пока не будут приняты конкретные меры по охране здоровья и безопасности от COVID-19. Большое количество сотрудников работает на дому с середины марта. Здоровье и благополучие наших работников остаются нашим главным приоритетом", - добавил он.