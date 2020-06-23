Чемпион мира гимнаст Далалоян пропускает второй сбор российской команды на "Озере Круглом"

"Вчера сборная России заехала на второй сбор на "Озеро Круглое", у спортсменов взяли тесты на коронавирус, и теперь будем ждать их результаты, - сказала Родионенко. - Тестирование проходило у тех гимнастов, кого мы отпускали на два-три дня. Все-таки очень тяжело безвылазно находиться на базе, где все огорожено и закрыто. Поэтому некоторые попросили уехать на несколько дней".

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике 2018 года Артур Далалоян, восстанавливающийся после травмы, пропускает второй тренировочный сбор национальной команды, который стартовал 22 июня на подмосковной базе "Озеро Круглое". Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Второй сбор продлится до 12 июля, и мы ждем, что будут какие-то послабления, потому что все устали. Далалояна пока с нами нет, он должен восстановиться после травмы и приехать на третий сбор", - сказала собеседница ТАСС. Третий сбор должен начаться 19 июля.

Первый сбор национальной команды по спортивной гимнастике, состоявшийся на "Озере Круглом" с 24 мая по 21 июня, прошел после почти двухмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

"Сбор, который официально завершился в воскресенье, был, по сути, восстановительным. Ребята пока не делали целые комбинации, только отдельные связки. Потому что в гимнастике самого высокого уровня два месяца перерыва - это очень много. И самая главная задача на сборе была избежать травм, и ее мы тоже решили", - заключила Родионенко.

В активе 24-летнего Далалояна три золотые медали чемпионатов мира и пять побед на европейских первенствах.