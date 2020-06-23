СМИ: "Интер" рассматривает футболиста "Арсенала" Обамеянга в качестве замены Мартинесу

ТАСС, 23 июня. Руководство итальянского футбольного клуба "Интер" рассматривает возможность приобретения нападающего английского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга в случае ухода форварда Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на запись журналиста итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скиры в Twitter.

Ранее сообщалось, что в приобретении Мартинеса заинтересована испанская "Барселона". Пока "Барселона" не достигла соглашения с "Интером" о переходе 22-летнего аргентинца, итальянский клуб отклонил предложение о покупке форварда за €70 млн.

Мартинес в нынешнем сезоне в составе "Интера" провел 33 матча в различных турнирах, забил 17 мячей и отдал четыре голевые передачи. В клуб он перешел в июле 2018 года из аргентинского "Расинга" за €25 млн. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной Аргентины Мартинес провел 17 матчей, в которых забил девять голов.

Обамеянгу 31 год, он перешел в "Арсенал" зимой 2018 года из немецкой "Боруссии" (Дортмунд), по информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила около €63 млн. В составе немецкого клуба габонец также становился лучшим бомбардиром национального чемпионата. До этого он представлял итальянский "Милан" и французский "Сент-Этьен", а также выступал на правах аренды в чемпионате Франции за "Дижон", "Лилль" и "Монако". В текущем сезоне он провел за "Арсенал" 34 матча, в которых забил 20 мячей и сделал одну результативную передачу.