Более 50 тыс. бегунов зарегистрировались для участия во всероссийском полумарафоне "ЗаБег"

ТАСС, 23 июня. Организаторы всероссийского полумарафона "ЗаБег" ожидают, что IV полумарафон, который состоится 2 августа 2020 года, соберет более 150 тыс. участников, более трети из них уже зарегистрировались для участия, сообщила журналистам во вторник руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу.

"По всей стране более 150 тысяч ожидается, зарегистрировано на данный момент более трети. Мы считаем, что это невероятно хороший результат, потому что люди, несмотря на то, что все-таки весна 2020 года у нас прошла непросто (все сидели по домам), все равно думали о своих спортивных планах", - сказала она.

2 августа 2020 года пройдет IV всероссийский полумарафон "ЗаБег", который организует команда проекта "Лига героев". Полумарафон одновременно запланирован в 85 городах России в 11 часовых поясах, это заявка на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Участники стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов и смогут преодолеть дистанции 1 520 м, 5, 10 или 21,1 км.