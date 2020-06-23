Габрилян: Ласицкене стала заложницей пассивных действий спортивных руководителей РФ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Лидер сборной России по легкой атлетике Мария Ласицкене не может получить возможность выступать на международных стартах по причине того, что руководители российского спорта до сих пор не пытаются активно вмешаться в ситуацию и защитить интересы чистых российских легкоатлетов. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

"Я продолжаю надеяться, что Маша получит возможность выступать на международных стартах. Если же спортсменка не получит нейтральный статус, то в первую очередь виновны в этом будут наши спортивные руководители, которые не смогли защитить ее законное право соревноваться с сильнейшими иностранными соперницами. И речь идет не только о главе нашей федерации легкой атлетики", - заметил Габрилян.

"Мы стали заложниками выжидательной политики спортивных чиновников разных уровней, которые пытались переложить ответственность и инициативу действий друг на друга. Я считаю, что Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России (ОКР) и Всероссийская федерация легкой атлетики должны работать в одной связке, добиваться вместе одной цели, пора перестать сетовать на несправедливость, сейчас необходимы конкретные действия. Пусть наказание за прошлые грехи получилось весьма суровым, но наше руководство, допустившее в прошлом серьезнейшие ошибки, теперь обязано найти выход из ситуации и защитить права своих честных спортсменов, которые не должны безвинно страдать", - продолжил собеседник ТАСС.

Габрилян считает, что если же какие-то шаги по отстаиванию интересов чистых спортсменов предпринимаются, то сами атлеты должны знать об этом. "Сколько вопросов уже задали руководителям ведущие легкоатлеты, но ни на один вопрос не был получен конкретный ответ. Спортсмены хотят знать, что их ждет после 1 июля", - сказал тренер.