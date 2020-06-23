Габрилян: Ласицкене стала заложницей пассивных действий спортивных руководителей РФ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Лидер сборной России по легкой атлетике Мария Ласицкене не может получить возможность выступать на международных стартах по причине того, что руководители российского спорта до сих пор не пытаются активно вмешаться в ситуацию и защитить интересы чистых российских легкоатлетов. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.
"Я продолжаю надеяться, что Маша получит возможность выступать на международных стартах. Если же спортсменка не получит нейтральный статус, то в первую очередь виновны в этом будут наши спортивные руководители, которые не смогли защитить ее законное право соревноваться с сильнейшими иностранными соперницами. И речь идет не только о главе нашей федерации легкой атлетики", - заметил Габрилян.
"Мы стали заложниками выжидательной политики спортивных чиновников разных уровней, которые пытались переложить ответственность и инициативу действий друг на друга. Я считаю, что Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России (ОКР) и Всероссийская федерация легкой атлетики должны работать в одной связке, добиваться вместе одной цели, пора перестать сетовать на несправедливость, сейчас необходимы конкретные действия. Пусть наказание за прошлые грехи получилось весьма суровым, но наше руководство, допустившее в прошлом серьезнейшие ошибки, теперь обязано найти выход из ситуации и защитить права своих честных спортсменов, которые не должны безвинно страдать", - продолжил собеседник ТАСС.
Габрилян считает, что если же какие-то шаги по отстаиванию интересов чистых спортсменов предпринимаются, то сами атлеты должны знать об этом. "Сколько вопросов уже задали руководителям ведущие легкоатлеты, но ни на один вопрос не был получен конкретный ответ. Спортсмены хотят знать, что их ждет после 1 июля", - сказал тренер.
"Мне кажется справедливым, если бремя оплаты этого большого штрафа будет возложено непосредственно на виновных. Эта сумма не является платой за выступление нейтральных спортсменов, она является наказанием за прошлые тяжелые ошибки. Наши спортивные руководители должны четко это понимать и не объединять проблему долга с именами тех, кто не имеет к нему никакого отношения", - считает Габрилян.
"В то же время я не понимаю, почему World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций - прим. ТАСС) делает заложниками ситуации чистых российских спортсменов, ведь защита интересов честных атлетов является основной задачей любой международной спортивной организации. И мы не ощущаем никакой публичной поддержки от мирового спортивного сообщества, от многочисленных комиссий спортсменов при ОКР, World Athletics и Международном олимпийском комитете. Почему они молчат?", - заключил тренер.
О штрафе и возможных санкциях
Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.