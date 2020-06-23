Марафон "Европа-Азия" в 2020 году изменит маршрут и пройдет по центру Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Организаторы марафона "Европа-Азия" поменяют маршрут, бегуны впервые побегут дистанции в центре Екатеринбурга, сообщил журналистам во вторник директор марафона "Европа-Азия" Андрей Уткин.

"В этом году мы впервые не бежим до стелы "Европа-Азия" (марафонская дистанция), мы делаем два круга по 21 км, то есть практически участник бежит по самому центру города, пробегает по сердцу Урала. И мы поменяли место старта, это не стадион "Екатеринбург-Арена", это не площадь 1905 года, это всеми любимая Октябрьская площадь с прекрасным сквером рядом. Участники увидят и Храм на Крови, и дом Севастьянова, то есть самые-самые значимые объекты города Екатеринбурга", - рассказал он.

Шестой марафон "Европа-Азия" в Екатеринбурге пройдет 2 августа. Для бегунов в Екатеринбурге предусмотрены дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Самые маленькие бегуны смогут пробежать дистанцию в 400 метров.

В 2020 году "Европа-Азия" в Екатеринбурге пройдет совместно с IV всероссийским полумарафоном "ЗаБег", который организует команда проекта "Лига героев". Полумарафон одновременно запланирован в 85 городах России в 11 часовых поясах, это заявка на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Участники стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов и смогут преодолеть дистанции 1 520 м, 5, 10 или 21,1 км.

Как ранее сообщала руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу, ожидается, что в полумарафоне примут участие более 150 тыс. россиян. Более трети участников уже зарегистрировались.