Матыцин: недопуск российских легкоатлетов на Олимпиаду в Токио станет трагедией

По причине дисквалификации национальной федерации российские легкоатлеты последние четыре года на международных стартах выступают в нейтральном статусе. К участию в легкоатлетических соревнованиях на Играх 2016 года была допущена только одна участница от России Дарья Клишина. Сейчас российские легкоатлеты рискуют пропустить Олимпиаду в Токио, поскольку новое руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) пока не готово заплатить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф в $5 млн.

"Хотя атлетика и легкая, вопрос, конечно, не легкий, - сказал Матыцин. - У спортсменов тяжелый период, который вместе мы переживаем, он требует, чтобы люди еще больше консолидировались. Здесь, конечно, есть юридический аспект, есть аспект, связанный с развитием легкой атлетики внутри страны. И я рад, что в принципе федерация сейчас очень активно работает и по антидопинговой пропаганде, и взаимодействию со спортсменами".

"Взаимодействие строится, скажем так, с World Athletics, но очень тяжело за одну секунду изменить ситуацию. Надеемся на конструктивное решение. И опять же мы исходим из того, что самое главное - это спортсмены. Уже часть спортсменов не выступили в Олимпийских играх в 2016 году, и, конечно, для них будет трагедия, если они не выступят, будем надеяться на самый оптимистичный прогноз".

В связи с пандемией коронавируса проведение Олимпийских игр в Токио было отложено на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.