Матыцин поддержал введение жесткого потолка зарплат в КХЛ

"Возвращаясь к деятельности спортивных профессиональных команд, клубов, здесь, мне кажется, надо очень серьезно задуматься. Мы сейчас финализируем подготовку стратегии до 2030 года. Без некой уникальной модели, национальной модели профессионального спорта очень тяжело рассчитывать, что она в том же виде будет функционировать в ближайшие месяцы или годы", - сказал Матыцин.

"В этом отношении мы работаем и с Континентальной хоккейной лигой, и с Российским футбольным союзом, и с профессиональной лигой, но пока нет стопроцентного решения, что раз и все, с 1 января 2021 года начнем опять так же счастливо жить. В чем клубы очень отреагировали правильно, так это в том, что был пересмотрен потолок заработных плат, люди понимают, что они живут в сегодняшних реалиях", - добавил он.