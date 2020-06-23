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"Сахалин" не сыграет в следующем сезоне волейбольной суперлиги из-за сокращения бюджета

Команда проведет следующий сезон в высшей лиге А

ТАСС, 23 июня. Женский волейбольный клуб "Сахалин" не примет участия в сезоне-2020/21 чемпионата России в суперлиге из-за сокращения финансирования. Об этом сообщает пресс-служба южно-сахалинского клуба.

Команда проведет следующий сезон в высшей лиге А.

"Из-за сокращения финансирования нами было принято решение спуститься лигой ниже. На данный момент это единственный способ сохранить профессиональный волейбол на острове. Пока сложно говорить об игроках, но не думаю, что кто-то изъявит желание остаться в команде. Мы с пониманием относимся к такому решению, и желаем всем девочкам удачи на новом месте", - заявил директор "Сахалина" Алексей Ан.

В минувшем сезоне, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, "Сахалин" с 28 очками занял шестое место в турнирной таблице.

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