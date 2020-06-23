Олимпийская чемпионка Мамун провела онлайн-тренировку в Международный олимпийский день

ТАСС, 23 июня. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Маргарита Мамун провела онлайн-тренировку в Международный олимпийский день. Трансляция тренировки прошла в прямом эфире на страницах Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета России (ОКР) в Instagram.
В тренировке могли принять участие как русскоязычные, так и иностранные зрители. Тренировка состояла из нескольких частей, в каждую из которых входил комплекс из определенных упражнений. Запись тренировки будет представлена на сайте МОК.
Во вторник проходит онлайн-марафон при участии Мамун и других всемирно известных спортсменов, каждый час знаменитые спортсмены по всему миру будут показывать базовые упражнения для пользователей соцсетей.
Празднование Международного олимпийского дня продолжается с 15 июня в онлайн-формате. На протяжении недели российские спорстмены, в частности, Мамун, двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Александр Сухоруков, бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин и представители команды России по скейтбордингу Лилия Суханькова и Алишер Садыков проводили онлайн-тренировки с болельщиками, следить за которыми можно было в соцсетях ОКР. По итогам недели лучшие участники и их наставники будут награждены памятными призами.
Мамун 24 года, она объявила о завершении карьеры после Олимпийских игр 2016 года, где завоевала золотую награду в многоборье. В активе спортсменки семь золотых медалей чемпионатов мира и четыре победы на европейских первенствах.
Международный олимпийский день был утвержден МОК в 1948 году. Он отмечается ежегодно 23 июня.