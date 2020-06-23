Олимпийская чемпионка Мамун провела онлайн-тренировку в Международный олимпийский день

ТАСС, 23 июня. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Маргарита Мамун провела онлайн-тренировку в Международный олимпийский день. Трансляция тренировки прошла в прямом эфире на страницах Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета России (ОКР) в Instagram.

В тренировке могли принять участие как русскоязычные, так и иностранные зрители. Тренировка состояла из нескольких частей, в каждую из которых входил комплекс из определенных упражнений. Запись тренировки будет представлена на сайте МОК.

Во вторник проходит онлайн-марафон при участии Мамун и других всемирно известных спортсменов, каждый час знаменитые спортсмены по всему миру будут показывать базовые упражнения для пользователей соцсетей.