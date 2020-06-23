Футболист ЦСКА Фернандес избежал серьезной травмы в матче с "Зенитом"

ТАСС, 23 июня. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес сумел избежать серьезной травмы в матче против петербургского "Зенита". Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

В игре 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА на своем поле со счетом 0:4 уступил "Зениту". На 84-й минуте Фернандес был заменен из-за повреждения. На данный момент он тренируется вместе с командой.

В текущем сезоне 29-летний Фернандес провел за команду 30 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами. ЦСКА после 23 туров идет с 36 очками пятым в таблице РПЛ, в следующем туре команда сыграет 27 июня в гостях с московским "Динамо".

Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году из бразильского "Гремио". В 2016 году защитник получил российское гражданство и впоследствии принял участие в домашнем для россиян чемпионате мира, отметившись в четвертьфинале голом в ворота сборной Хорватии.