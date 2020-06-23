Логинов приобретет биатлонную винтовку для индивидуальных тренировок

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира Александр Логинов приобретет биатлонную винтовку, что позволит ему возобновить полноценные стрелковые тренировки. Об этом ТАСС рассказал личный тренер спортсмена Александр Касперович.

Ведущие российские биатлонисты уже больше двух месяцев готовятся к новому сезону в своих регионах, поскольку пандемия коронавируса не позволяет национальной команде провести тренировочные сборы. Логинов тренируется у себя дома в Саратовской области, в то время как его соревновательная винтовка хранится в Тюмени и доступ к ней закрыт. По этой причине последнее время он тренировался только с пневматическим ружьем, на которое не нужно специальное разрешение.

"Он продолжает тренироваться у себя дома, все нормально, - сказал Касперович. - Сейчас главное - как можно быстрее получить боевое оружие и приступить к полноценным тренировкам. Практически решен вопрос приобретения личной винтовки, с которой он будет иметь право работать. Этот вопрос должен решиться в течение недели, сейчас Саша собирает все необходимые документы".

По словам тренера, параллельно ведется поиск места для стрелковых тренировок. "Винтовка уже есть, сейчас надо просто получить лицензию на ее приобретение. Как только она будет на руках, винтовка будет выкуплена. Он сможет хранить ее у себя дома, соблюдая все требования безопасности", - пояснил специалист.

Логинов использует винтовку производства компании Anschuetz. Стоимость винтовки составляет от $4 тыс.