Газизов: "Уфа" вовремя сообщила всем организациям о возможном заражении коронавирусом

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Уфа" заблаговременно оповестил все организации, причастные к проведению матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Тамбовом", о ситуации с возможным заражением коронавирусной инфекцией одного из сотрудников. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

В воскресенье "Уфа" дома обыграла "Тамбов" со счетом 2:1 в матче 23-го тура чемпионата России. Накануне СМИ сообщили о случае заражения в "Уфе". В тот же день в пресс-службе клуба ТАСС заявили, что тестирование футболистов не выявило положительных результатов. В ночь на вторник клуб подтвердил случай возможного заражения коронавирусом.

"До этого мы проходили пять тестов, которые не вызвали подозрений. Шестой тест мы сдавали за 48 часов до игры, и один из результатов оказался подозрительным, - сказал Газизов. - Этот сотрудник был отправлен на углубленный анализ, и его и кое-кого из первой контактирующей группы мы изолировали. Как только пришел положительный результат ретестирования, мы его объявили, но в это время курирующие органы все уже знали, как должно быть по закону".

"Мы оповестили все организации об этом случае. Что касается контактов этих лиц с остальными, то за эпидемиологическую историю отвечает не клуб. В каждом регионе своя эпидемиологическая ситуация, есть свой курирующий орган, который и принимает решение. Если бы у кого-то были вопросы, то мы бы не смогли провести матч", - отметил он.

В следующем матче в Москве 27 июня "Уфа" сыграет со "Спартаком". "Мы завтра сдаем анализ, что обязаны делать по регламенту каждые пять дней. Вся команда находится под наблюдением врачей и соответствующих органов, ни у кого симптомов нет", - сказал гендиректор.