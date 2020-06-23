Глава ВФЛА назвал обращение легкоатлетов к Путину объективным и выстраданным

Во вторник Ласицкене, Шубенков и Сидорова написали письмо президенту страны по поводу ситуации в российской легкой атлетике. Тренер Ласицкене Геннадий Габрилян также раскритиковал действия российских спортивных властей, которые, по его мнению, не пытаются активно вмешаться в ситуацию и защитить интересы чистых российских легкоатлетов.

"Я слежу за тем, что происходит в медийном поле. Конечно, видел и комментарий нашего известнейшего тренера Геннадия Габриляна, и письмо наших ведущих легкоатлетов, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Все слова, прозвучавшие в этих заявлениях, понятны, объективны и выстраданы, на них, конечно, необходимо дать ответы, конкретные и четкие. Наши переговоры с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) и взаимодействия со спортивными властями страны в лице Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ продолжаются, в самое ближайшее время ВФЛА даст развернутые комментарии по всему комплексу", - отметил Юрченко.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.