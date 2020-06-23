Третьяк: ФХР готов оказать помощь КХЛ в возвращении иностранцев в Россию

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) готова помочь Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в вопросе возвращения иностранных спортсменов и членов команд в Россию для своевременного прохождения подготовки к новому сезону. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Ранее в пресс-службе КХЛ сообщили ТАСС, что лига отправила в Минспорт списки иностранных игроков и тренеров, которые на данный момент находятся за границей. Иностранные спортсмены и сотрудники клубов должны вернуться в Россию к 1 июля для прохождения карантина и последующей подготовки к сезону.

"Мы готовы всегда помочь, но пока к нам таких вопросов не было. КХЛ сама решает этот вопрос. Если в футболе получилось, то и в хоккее надо сделать так, чтобы все хоккеисты были на месте. Надо смотреть по ситуации, расслабляться все равно нельзя, надо быть очень аккуратными", - сказал Третьяк.

Ранее Российский футбольный союз и Российская премьер-лига (РПЛ) обращались в Минспорт в середине мая с просьбой помочь в возвращении иностранных игроков и сотрудников клубов для подготовки к возобновлению Тинькофф-РПЛ. Старт сезона-2020/21 КХЛ запланирован на 2 сентября, в чемпионате должны принять участие 23 команды.